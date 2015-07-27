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bitlis'te polis aracı yakıldı

BİTLİS'TE POLİS ARACI YAKILDI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde izinsiz gösteri yapan terör örgütü yandaşları, polis aracını yaktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 11:12
Puan Ver : Bitlis'te Polis Aracı Yakıldı(5/10)3


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçede eylem yapan örgüt yandaşları, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırlı aracın geçişi sırasında yolu kapattı ve araca ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Olay yerinde çok sayıda molotofkokteyli ele geçirildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde av tüfeğine ait boş kovanlar bulundu, zırhlı araca ise iki merminin isabet ettiği belirlendi. Ardından polislerin çevrede yaptığı çalışmada, eyleme katıldığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


 


Bu arada, Fatih Mahallesi'nde de örgüt yandaşları Y.D. adlı şahsa ait aracı ateşe verdi. Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.







Etiketler: Bitlis  Te  Polis  Aracı  Yakıldı    haber

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