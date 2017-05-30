BİTLİS'TE PKK´YA AİT 8 ODALI SIĞINAK BULUNDU
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada,10´ncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından 24-27 Mayıs tarihlerinde Tatvan'a bağlı Özekli, Sallıca ve Dönertaş köyleri kırsalında 'Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu' yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın ve erkek bölücü terör örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak 'kadın teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet ve kanalla bağlı erkek teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet' ile depo olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir. Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir."
kaynak:sabah
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