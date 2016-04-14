

Bitlis ilinin Hizan İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 ayrı sığınak bulundu. Yapılan operasyon ve incelemelerde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcıların yanı sıra Kaleşnikof ve şarjörler de bulundu. Ayrıca güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi yaralandı!







BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda bulunan 9 ayrı sığınakta, silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemesi ele geçirildi.







Konuyla ilgili Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 10-12 Nisan 2016 tarihleri arasında Bitlis İli Hizan İlçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Erkan Koç-1 operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensuplarınca temas sağlandığı, açılan ilk ateşte 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:







"Yapılan temas aramasında 9 ayrı sığınak ve barınakta 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, buna ait 4 adet şarjör ve 120 adet mermi ile çok sayıda yaşam ve yiyecek malzemeleri ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Söz konusu malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiş, sığınaklar ve baraka kullanılamaz hale getirilmiştir"