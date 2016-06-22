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bitlis'te pkk'lı teröristlerden hain saldırı

BİTLİS'TE PKK'LI TERÖRİSTLERDEN HAİN SALDIRI

Bitlis'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Tarih : 22 Haziran 2016, 15:39
Puan Ver : Bitlis'te Pkk'lı Teröristlerden Hain Saldırı(7/10)7


Bitlis'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sabah Bitlis'in Tatvan ilçesinde, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldıran teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 4 vatandaştan biri yaşamını yitirdi. Bitlis Valisi Ahmet Çınar saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberinde Tatvan Kaymakamı Murat Erkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulselam Esen ve Tatvan Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çınar, burada yaptığı açıklamada, ilçe girişindeki polis kontrol noktasına sivil araçla 4 ya da 5 kişi olduğu tahmin edilen teröristlerce saldırı düzenlendiğini anlattı.



3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 VATANDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ



Polislerin anında karşılık vermesiyle 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Çınar, şöyle konuştu:

"Yaralı olduğu bilinen bir terörist takipte. 5 kişi olma ihtimalleri var. Arkadaşlarımız son çalışmalarla bunu tespit edecekler. Şu anda çok üzgünüz. Bir vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 3 vatandaşımız da ağır yaralı, hayati tehlikeleri var. Bunlar tamamen teröristlerin bilerek, görerek ateş etmeleri sonucu vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımızdır. Bu yüzden çok üzüntülüyüz.



Polis arkadaşlarımıza ve diğer güvenlik güçlerimize çok şükür bir şey olmadı. Ben bu kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, polis noktasındaki arkadaşlarımızın fark etmesi üzerine ellerinde lav silahı, roketatar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunan teröristler, sadece, el bombası ve uzun namlulu silahlar kullanabilmişlerdir." Çınar, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

Bu arada teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 3 vatandaşın tedavisi Tatvan Devlet Hastanesinde sürüyor.








Etiketler: Bitlis  Te  Pkk    Teröristlerden  Hain  Saldırı    haber

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