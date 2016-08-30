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bitlis'te pkk eşi ve çocuğu yanında olan polise saldırdı!

BİTLİS'TE PKK EŞİ VE ÇOCUĞU YANINDA OLAN POLİSE SALDIRDI!

Yol kesen terör örgütü PKK mensupları, eşi ve çocuğuyla yeni görev yerine gitmeye çalışan polis memurunun kullandığı araca ateş açtı. Polis memurunun yaralandığı olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 12:16
Puan Ver : Bitlis'te Pkk Eşi Ve Çocuğu Yanında Olan Polise Saldırdı!(0/10)


Bitlis'te yol kesen teröristlerin açtığı ateş sonucu bir  polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar  mevkisinde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, bazı araçları durdurdu.



Bu sırada Gaziantep'ten, Van'ın Çatak ilçesine atanan polis memuru  M.D, eşi ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla yeni görev yerine gitmeye  çalışırken, teröristlerin yol kestiğini fark etti. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan  M.D'nin kullandığı araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.  Olayda polis memuru M.D yaralandı.








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