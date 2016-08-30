

Bitlis'te yol kesen teröristlerin açtığı ateş sonucu bir polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, bazı araçları durdurdu.







Bu sırada Gaziantep'ten, Van'ın Çatak ilçesine atanan polis memuru M.D, eşi ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla yeni görev yerine gitmeye çalışırken, teröristlerin yol kestiğini fark etti. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan M.D'nin kullandığı araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda polis memuru M.D yaralandı.