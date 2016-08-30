BİTLİS'TE PKK EŞİ VE ÇOCUĞU YANINDA OLAN POLİSE SALDIRDI!
Yol kesen terör örgütü PKK mensupları, eşi ve çocuğuyla yeni görev yerine gitmeye çalışan polis memurunun kullandığı araca ateş açtı. Polis memurunun yaralandığı olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.
Bitlis'te yol kesen teröristlerin açtığı ateş sonucu bir polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, bazı araçları durdurdu.
Bu sırada Gaziantep'ten, Van'ın Çatak ilçesine atanan polis memuru M.D, eşi ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla yeni görev yerine gitmeye çalışırken, teröristlerin yol kestiğini fark etti. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan M.D'nin kullandığı araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda polis memuru M.D yaralandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar