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bitlis'te karakola saldırı:1 uzman çavuş yaralandı

BİTLİS'TE KARAKOLA SALDIRI:1 UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

BİTLİS'in merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 11:12
Puan Ver : Bitlis'te Karakola Saldırı:1 Uzman Çavuş Yaralandı(5/10)2


BİTLİS'in merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.

Gece saatlerinde bir grup terörist Bitlis-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresindeki Karınca Jandarma Karakolu Komutanlığı'na, otomatik silahlarla saldırıda bulundu. Saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralanan uzman çavuş, tedavi altına alınırken, kaçan PKK'lıların yakalanması için de bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.








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