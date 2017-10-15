BİTLİS'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇİP BARIŞTI
Bitlis'in Tatvan ilçesinde aralarında 2 yıldır husumet bulunan iki aile barıştı. Aile bireyleri daha sonra Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki aile Bitlis Valisi'nin katıldığı törenle barıştı. Aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.
KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇTİLER
Tatvan ilçe merkezindeki özel bir otelin konferans salonunda düzenlenen barış töreninde Kur'an-ı Kerim okutuldu ve dualar edildi. Ardından, aralarında husumet olan Gökçek ile Bozkurt ailesinin bireyleri barışmak adına yemin ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler ve birbirlerine sarılarak helalleştiler."KALICI BARIŞ SAĞLANDI"
Barış törenine katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ülkemizde, bölgemizde, ilimizde, ilçemizde huzurun ve barışın tüm insanlar arasında kalıcı olmasını diliyoruz. Biz idareciler bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Terör örgütleri birliğimizi bölmeye çalışıyor, insanlar arasına ayırımcılığı sokmaya çalışıyor ve toprak bütünlüğümüze kastetmeye yelteniyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz ve halkın huzuru için terörle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülecek. Burada iki aile bireyleri arasında kalıcı bir barış sağlandı. İnşallah bu tüm husumetlerin ortadan kalkmasına vesile olur. Vatandaşlarımızın kardeşçe ve dostça bir arada olmasını diliyor, bu barışa vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.BİR KİŞİ ÖLMÜŞ 7 KİŞİ YARALANMIŞTI
Barış törenine Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Fazıl Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. 2015 yılının Eylül ayında Gökçek ile Bozkurt aileleri arasında çıkan kavgada bıçak darbesi alan Metin Gökçek (50) hayatını kaybetmiş, her iki aileden 7 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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