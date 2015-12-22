

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde dün 2 askerin şehit düşmesi ve 8 askerinde yaralanmasından sonra bölgede başlayan operasyonlarda 1 asker daha şehit düştü. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçilirken, 2 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.







Alınan bilgilere göre, bir süredir operasyonların hava ve kara destekli devam ettiği Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde dün 2 askerin şehit olması ve 8 askerinde yaralanmasıyla sonuçlanan operasyonlardan bölgeye havadan ve karadan operasyon yapılmaya başlandı. Dün gece saatlerinden bugüne kadar devam eden operasyonlarda zaman zaman sıcak temas sağlandı. Yer yer çatışmaların şiddetli şekilde devam ettiği bölgede 1 asker şehit düşerken, 2 PKK'lı ise öldürüldü. Ayrıca operasyon bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ise örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.