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BİTLİS'TE BOMBALI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI


BİTLİS'TE BOMBALI SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Tarih : 27 Haziran 2016, 09:47
Puan Ver : Bitlis'te Bombalı Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı(7/10)6


Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"27 Haziran 2016 Pazartesi günü Bitlis ili kırsalında yürütülmekte olan operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."








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