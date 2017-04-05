BİTLİS'TE 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca Bitlis kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, anlık istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün Bitlis kırsalına hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınma yeri ve silah mevzileri vuruldu, altı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.
kaynak:yeniakit
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