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bitlis'te 500 kilogram patlayıcı imha edildi

BİTLİS'TE 500 KİLOGRAM PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Bitlis'te karayoluna teröristlerce döşenen 500 kilogram el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Tarih : 14 Mart 2017, 11:41
Puan Ver : Bitlis'te 500 Kilogram Patlayıcı İmha Edildi(6/10)5


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Mart'ta Tatvan-Hizan karayolunun Hazo Boğazı mevkisinde kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"6 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde 80'er kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı olduğu değerlendirilen, yaklaşık 500 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Bahse konu el yapımı patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü şekilde imha edilmiştir."



 



kaynak:sabah








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