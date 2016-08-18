BİTLİS'TE 4 ŞEHİT, 7 YARALI!
Alınan bilgiye göre Hizan ilçesinin Nazar köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada köy korucusu Müslüm Yaldız şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Yürütülen operasyonlarda köy korucusunun şehit olduğu bölgeye yakın Gayda köyü kırsalından dönen zırhlı askeri araca teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.
Teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlamada 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
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