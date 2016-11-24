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bitlis belediyesi'ne ve kızıltepe belediyesi'ne operasyon

BİTLİS BELEDİYESİ'NE VE KIZILTEPE BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Sabahın erken saatlerinde Bitlis Belediyesi'ne VE Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binalarında aramalar sürüyor...

Tarih : 24 Kasım 2016, 09:07
Puan Ver : Bitlis Belediyesi'ne Ve Kızıltepe Belediyesi'ne Operasyon(6/10)4


Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde Bitlis Belediyesi'nde arama başlattı.



Sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra binaya girerek aramaya başladı. Bölgede daha önce düzenlenen operasyonlarda Demokratik Bölgeler Partili (DBP) diğer belediyelerde de operasyon düzenlenmişti.



Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Olan'ın evinde de arama yapılabileceği öne sürüldü.



MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON



Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediye binasına sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Ekiplerin belediyede arama çalışmaları sürüyor.





Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Kızıltepe İlçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kızıltepe ilçe merkezinde gelen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen çok sayıda Terörle Mücadele ekipleri belediye binasına girdi. Kızıltepe belediyesinde aramalar sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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