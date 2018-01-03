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Bitkisel hayattaki ünlü pilottan 4 yıl sonra ilk fotoğraf!

BİTKİSEL HAYATTAKİ ÜNLÜ PİLOTTAN 4 YIL SONRA İLK FOTOĞRAF!

Yaptığı kazanın ardından bitkisel hayata giren ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'ın ilk fotoğrafı sızdı. Fotoğrafı 1 milyon euroya satmak isteyen akraba, yargılanacak.

Tarih : 03 Ocak 2018, 21:00
Puan Ver : Bitkisel Hayattaki Ünlü Pilottan 4 Yıl Sonra İlk Fotoğraf!(8/10)4

Dünyanın en ünlü Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 30 Aralık 2013 tarihinde İsviçre'de kayak yaparken kafasını taşa çarpıp beyin kanaması geçirmişti.

Hastanede tedavi sürerken sağlığına kavuşamayan ve bitkisel hayata giren Alman pilotun, bugüne kadar herhangi bir fotoğrafı medyaya sızmadı.

YAKINI FOTOĞRAFINI ÇEKİP 1 MİLYON EURO İSTEDİ

49 yaşındaki pilotun bir yakını, Cenevre'deki evine giderek Schumacher'i ziyaret etti. Bu esnada yatakta makineye bağlı haldeki fotoğrafını çekerek, Avrupa basınına 1 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştı.

SAVCILIK FOTOĞRAFI DOĞRULADI

Almanya'da savcılık, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte başlattı. Fotoğrafın Michael Schumacher'e ait olduğu doğrulanırken fotoğrafı çeken şahıs, gizlilik ve kişisel hakları ihlal suçlamasıyla yargılanacak.

Haberler.com/ Dış Haberler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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