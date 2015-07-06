

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'Yunanistan krizi' hakkında bugün Fransız Cumhurbaşkanı Hollande ile Paris'te yapacağı görüşmesinin öncesinde objektiflere son derece bitkin bir görüntüyle yansıdı. Fotoğraf, Yunanistan'daki 'Hayır' oyuyla ilişkilendirildi.



Alman Şansölye Angela Merkel, bugün çekilen bir fotoğrafta oldukça yorgun ve dağınık göründü. AB ile Atina arasında yaşanan krizin önemli aktörlerinden biri olan Merkel'in Yunan halkının referandumdaki 'Hayır' tercihinden hemen sonra çekilen bu görüntüsü "Referandum sonuçları mı yıprattı" sorusunu gündeme getirdi.







Almanya Başbakanı Merkel bugün Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Paris'te Euro Bölgesi'nin geleceğini görüşecek. Merkel görüşmeden önce Berlin'de görüntülendi. Şansölye'nin oldukça bitkin ve yorgun olduğu gözlendi. Objektiflere takılan bu an 'tarihi bir kare' olarak kayıtlara geçti.







Merkel'i son derece yorgun gösteren fotoğrafın, Yunanistan'da borçların ödenmesi için ek tedbirler içeren 'kemer sıkma' paketinin halkoyuyla reddedilmesinin hemen ardından çekilmiş olması dikkat çekti.