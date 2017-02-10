

TARÇIN



Pek çoğumuz tarçını, tatlılarımızın ya da içeceklerimizin vazgeçilmez aroması olarak kullanırız. Oysa tarçın tat vermekten çok daha fazlasını yapabilecek nitelikte bir baharattır. Bu hoş kokulu baharatın faydaları hakkında yapılan araştırmalar, strese bağlı baş ağrıları ve migrene iyi geldiğini, kanın pıhtılaşmasını önlediğini (ki bu felç ve benzer yüksek riskli hastalıkların oluşma ihtimalini azaltan altın değerinde bir özelliktir), kan şekerini dengelediğini, kilo vermeye yardımcı olduğunu, kötü kolesterolü düşürdüğünü, tip 2 diyabette insülin üretimini artırdığını ve lösemi-lenfoma hastalarında kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlattığını gösterdi.



PANCAR



Pancar; kalın bağırsak, mide, akciğer, meme ve prostat kanserlerini önlemede faydaları keşfedilmiş bir diğer mucizevi gıda maddesidir. Yemek kültürümüzde kendine hatırı sayılır bir yer edinmiş olan pancar ayrıca karaciğeri temizler ve tansiyon düşürücü etkisi vardır. Kas ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan ve kemikleri güçlendiren magnezyum açısından da zengindir. Bahsedilen faydaları elde etmek için, haftada iki gün yarım veya bir tam pancar yemeniz yeterli olacaktır.



KEMİK SUYU



Kemik suyu, Türk mutfağındaki çorbaların temel malzemelerinden biridir. Hemen hepimiz çok faydalı olduğunu biliriz ancak tam olarak neye iyi geldiğini bilmeyiz. Yapılan araştırmalar, kemik suyunun kemikleri güçlendirdiğini, sindirim sitemine iyi geldiğini, beyin sağlığını koruduğunu, eklem ağrılarını giderdiğini ve vücudu temizlediğini gösteriyor.







ANTEP FISTIĞI



Çoğu kez yerken ölçüsü kaçırılsa da normal miktarlarda Antep fıstığı yemenin sağlığınız açısından ciddi faydaları vardır. Göğsü yumuşatır, öksürüğü dindirir, böbrek ve safra kesesi ağrılarını azaltır. İnce bağırsakta meydana gelen glikoz emilimini azaltarak kan şekerinin yükselmesini engeller. Kalbi kuvvetlendirerek koroner kalp hastalığı riskini azaltır. Akciğer iltihabını temizler. Böbrek ve mesane kumunun düşürülmesinde yardımcı olur.







ŞALGAM



Şalgam suyu özellikle et yemeklerinin yanında bolca tüketilen bir içecektir. Yapılan araştırmalar şalgamın, neredeyse antibiyotik yerine kullanılabileceğini gösterdi. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımının ülkeler arası sıralamasında öne çıktığımız şu günlerde gereksiz antibiyotik kullanmaktansa doğal tedavi yöntemlerini de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca şalgam, kansızlığı da iyi gelir.



LİMONLU ÇAY



Yapılan bir çalışmaya göre, günde iki fincan limonlu çay içen kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskleri, içmeyenlere oranla yüzde 30 daha düşük. Eğer limonunuzu yeşil çaya katacak olursanız, yeşil çayın sağlığınıza olan faydalarını yedi kat artırabilirsiniz.



ROKA



Roka, K ve C vitaminlerinden oldukça zengindir, bedeni güçlendirir, iltihap kurutucu etkisi vardır ve kemikleri güçlendirir.



ISPANAK



Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında en doğal şekliyle ulaşabileceğiniz ıspanak, demir içermesinin dışında pek çok faydası bulunan bir sebze. Yapılan araştırmalar, bağışıklığı güçlendirdiğini, kansere yakalanma ihtimalini düşürdüğünü, gözleri ve kemik sağlığını koruduğunu, anemiyi önlediğini ve sindirim sistemine faydası olduğunu gösteriyor.







KEREVİZ



Mevsimitibariyle kolayca ulaşabileceğiniz kerevizin sayısız faydası var. Karaciğeri temizler, kan yapar, mideyi güçlendirir, uykusuzluğa iyi gelir, sakinleştirir, hafızayı güçlendirir, kanı toksinlerden arındırır, cildi temizler, sivilce tedavisinde faydalıdır, böbrek üstü bezlerini çalıştırır ve günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini tek başına karşılar.







kaynak:sabah