BİTCOİN'LE İLGİLİ FLAŞ İDDİA: BİR GECEDE ÇÖKER
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Çetin Koç, "Bitcoin birkaç saniyede, bir gecede çökebilir. Nakit parayı götürüp de Bitcoine yatırırsanız onu geri alamazsınız" dedi.
Bitcoin'de alım-satım yapan firma, kurum ve kişilere kesinlikle güvenilemeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çetin Koç, "Son olarak Litecoin şirketinin kurucusunun bütün parasını satıp çıktığını öğrendik. Bu durumlar daha da artacak. İşin ilginç tarafı bu haberler artarken Bitcoin yükselmeye ve düşmeye devam edecek. Çünkü şu anda herkes elinde benzinle yangına koşuyor. Bir gece sabahleyin uyandığımızda bu çökmüş olacak. Bitcoin'in birçok sakıncası var. Buna katılanların ve hükümetlerin sisteme güvensizliği büyük bir problem" diye konuştu.
"HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÇOK BÜYÜK"
Prof. Dr. Koç, Bitcoin'in Enerji açısından da birtakım tehditler içerdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Koç, yaşanabilecek olumsuzlukları şöyle sıraladı:
"Asıl problem Bitcoini üretebilmek için harcadığımız elektrik enerjisi. Bitcoin üretmek için şu anda harcadığımız elektrik enerjisi Sibirya ve İrlanda'dan daha fazla. Bu her ay yüzde 30 artıyor. Bitcoinin alt yapısını ayakta tutabilmek yeni Bitcoinler üretip dağıtabilmek için bir alt yapı var. Bu sürekli bilgisayarın koşmasını gerektiren milyonlarca kilowatt saat enerjinin harcanmasını gerektiren bir alt yapı. Şu anda 35 terawatt saat enerji harcanıyor. İrlanda 32 terawatt saat harcıyor. Bitcoin alt yapısı 35 harcıyor. Daha da kötüsü bu rakam her yıl yüzde 30 artıyor. Temmuz 2019'da Bitcoin'in harcadığı enerji ABD'nin harcadığı enerjiye eşit olacak. Bu kabul edilemez. Ürettiğimiz şey her an çökmeye müsait bir alt yapı.Bitcoin'in toplam yatırım merakı 1 trilyon dolara ulaşırsa bu sefer çok şiddetli bir finansal zarar olacak. ABD'nin 2008'de yaşadığından daha kötüsünü yaşayabiliriz. Üstelik ABD kendi bankalarını devletin garantisinde kurtardığı halde bitcoini kurtaracak bir devlet yok. O paranın hepsi kaybolacak."
"240 BİN DOLARA KADAR ÇIKACAK"
Bitcoin'in 240 bin dolara çıkacağını anlatan Koç, "Çünkü herkes bu yangına elinde benzinle koşuyor. Bu yangın daha da büyüyecek. Fakat bu yangın iki koşul gerçekleşince sönecek. Birincisi bir trilyon dolar eşiği aşılınca ikincisi ise enerji ihtiyacı ABD'ye ulaşınca o enerjisi bir daha elde edemeyeceği için çökecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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