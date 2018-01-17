Kripto para piyasalarında yaptığı taminlerin doğruluğu ile ön plana çıkan Saxo Bank analisti Kay Van-Petersen'den çarpıcı açıklama geldi. Bitcoin'de 2017 yılı başında yaşanan ralliyi bilen analistler arasında yer alan Petersen, bu yıl kurumsal yatırımcıların ve vadeli piyasaların bu piyasalara ilgisinin daha da artacağını ve bunun sonucunda bir Bitcoin'in 50 bin ila 100 bin dolara yükselileceğini söyledi.

2 BİN DOLARI AŞACAĞINI DA BİLMİŞTİ

CNBC'ye konuşan Van-Petersen, 2016 yılının Aralık ayında yaptığı değerlendirmede bu paranın 2017 yılında 2 bin doları bulabileceğini söylemişti. Bu tahmini yaptığı sıralarda 900 dolarseviyesinde bulunan Bitcoin 2017 yılının Mayıs ayına gelindiğinde 2 bin doları görmüş ve o yılın aralık ayında 20 bin dolar sınırına yaklaşmıştı.

ŞU ANKİ DÜŞÜŞ SAĞLIKLI BİR DÜŞÜŞ

Bitcoin'de bugün görülen sert düşüşü de değerlendiren Petersen, "Zirve noktasından itibaren yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandı ki bu sağlıklı bir düzeltme hareketi. Bu düşüş benim için sürpriz olmadı. Şu an zemin sağlamlaştırılıyor. Fiyatlar tekrar yükselişe geçecektir. Ayrıca vadeli piyasaların yapacağı olumlu etkiyi de henüz tam olarak görmedik." dedi. Petersen önümüzdeki günlerde daha fazla kurumsal yatırımcı ve vadeli piyasaların sanal para dünyasına dahil olacağını da söyledi.

" ETHEREUM BİTCOİN'DEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR"

Piyasa değeri açısından şu an dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum ile ilgili de konuşan Petersen, bu paranın 2018'de muhtemelen Bitcoin'den daha iyi performans gösterebileceğini belirtti. Petersen, "Ethereum, Bitcoin'in hemen ardından geliyor ve birlikte hareket eden bir yönetim kadrosu bulunuyor." dedi.

ARKASINDA 50'YE YAKIN DEV ŞİRKET BULUNUYOR

Bitcoin'in aksine Ethereum block zincirinin arkasında teknolojik geliştirmelere yön veren bir yazılımcı grubu bulunuyor. Bu teknolojiyi destekleyen dev şirketlerden oluşan Enterprise Ethereum Alliance (EEA - Ethereum Kurumsal Birliği) üyeleri arasında MasterCard, Microsoft, ING Bank, Deloitte, Intel, Microsoft, Toyota, UBS gibi 50'ye yakın dünyanın en büyük şirketleri de yer alıyor.

DİĞER KRİPTO PARALARIN ÇOĞU ETHEREUM İLE YAPILIYOR

Bitcoin'in aksine kripro para dünyasında "petrol" olarak değer gören Ethereum blok zinciri ile bu teknolojiyi kullanan uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalar içerisinde oyunlar olduğu gibi diğer kripto paralar da yer alıyor. Ethereum ağı kullanılarak yapılan bu paralar içerisinde dünyanın en büyük kripto paraları içerisinde yer alan EOS, TRON, ICON, OmiseGo, Binance Coin, Qash, Golem gibi yüzlerce kripto para bulunuyor.

Kaynak: haberinburada