Bitcoin ile ilgili en uçuk tahminlerden biri yatırım danışmanlığı şirketi Standpoint Research'ın kurucusu Ronnie Moas'tan geldi. Moas'a göre, Bitcoin'in işlem hacmi 6 trilyon dolara çıkacak.

Bitcoin ile ilgili en uçuk tahminlerden biri yatırım danışmanlığı şirketi Standpoint Research'ın kurucusu Ronnie Moas'tan geldi. Moas'a göre uzun vadede Bitcoinin işlem hacmi 6 trilyon dolara çıkacak. Bu ise bir Bitcoinin 358 bin dolar olması anlamına geliyor. Yani bugünkü kurlar ile 1,3 milyon TL.

"DÜŞÜŞ 10 BİN DOLARA KADAR DÜŞECEK"

Bu yıl 20 bin dolar sınırını zorlayan ancak Yılbaşı'nın yaklaşması nedeniyle gelen kar satışlar sonucu bugün tekrar 13 bin 500 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin ile ilgili en çılgın tahmin yatırım danışmanlığı şirketi Standpoint Research'ın kurucusu Ronnie Moas'tan geldi.

Son zamanlarda bazı uzmanlar Bitcoin'deki düşüşün 10 bin dolara kadar devam edebileceğini söylese de Ronnie Moas geçen yıllarda olduğu gibi bu parada iyimserliğini devam ettiriyor.

"UZUN VADEDE 6 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK"

Moas, şu an 242 milyar dolar olan Bitcoin'deki işlem hacminin uzun vadede 6 trilyon dolara çıkacağı tahmininde bulundu. Bitcoin işlem hacminin 6 trilyon dolara çıkması bu şifreli paranın tanesinin 357 bin 839 dolara (1,3 milyon TL) yükseleceği anlamına geliyor.

Moas verdiği röportajda, bu tahminine dayanak olarak da işlem gören Bitcoinlerin aslında gerçek değerinin çok altında olduğunu çünkü hala sahipleri tarafından piyasaya sürülmeyen çok sayıda Bitcoinin olmasını gösterdi.

1 MİLYON CİVARINDA BİTCOİN AKTİF İŞLEM GÖRÜYOR

Algoritması nedeniyle 21 milyon adet üretilebilen Bitcoin şu ana kadar 16.767.325 adet üretilebilmiş durumda. Ancak günlük işlem gören Bitcoin sayısının yaklaşık 1 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bugün işlem gören bitcoin adeti ise 893 bin.

Özellikle Bitcoini ilk çıktığı zamanlar yüklü şekilde ucuzdan alan birçok kişinin henüz sahip oldukları bu Bitcoinleri borsaya çıkarmadığı belirtiliyor. Bu kişilerin de zaman içerisinde sahip oldukları bu paraları borsaya sunmaları sonucu artacak devasa işlem hacmi doğal olarak Bitcoin fiyatlarının da astronomik seviyelere çıkarabilir.

DAHA ÖNCE 50 BİN OLUR DEMİŞTİ AMA

Moas röportajının devamında şunları söyledi: "Temmuz ayında Bitcoin 2 bin 750 dolarseviyesinde iken bu paranın 50 bin dolar olacağını söylemiştim. Ancak insanlara Bitcoinin ne kadar olacağı ile ilgili gerçek tahminimi o zaman söylemiş olsaydım sarhoş olduğumu düşüneceklerdi. Bir paranın fiyatı 2 bin 570 dolarda iken kalkıp onlara bu para 200 bin - 300 bin dolarları görecek deseydim kimse beni ciddiye almazdı."

Kaynak: haberinburada