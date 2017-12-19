Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Bitcoin'in Filmi Çekiliyor

BİTCOİN'İN FİLMİ ÇEKİLİYOR

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin filmlere konu oldu. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan film, hızlı yükselişi anlatacak.

Tarih : 19 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Bitcoin'in Filmi Çekiliyor(8/10)4

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin'in filmi çekiliyor. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan film, hızlı yükselişi anlatacak. Filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Vonn yer alacak.

FİLM BITCOIN'İN HIZINA YETİŞEMİYOR

Christian Cashmir filmle ilgili, "Esas plana göre filmin çekimlerine nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin'in değeri 20 bin dolara kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film bitcoinin iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitcoin  İn  Filmi  Çekiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER