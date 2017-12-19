BİTCOİN'İN FİLMİ ÇEKİLİYOR
Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin filmlere konu oldu. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan film, hızlı yükselişi anlatacak.
Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin'in filmi çekiliyor. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan film, hızlı yükselişi anlatacak. Filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Vonn yer alacak.
FİLM BITCOIN'İN HIZINA YETİŞEMİYOR
Christian Cashmir filmle ilgili, "Esas plana göre filmin çekimlerine nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin'in değeri 20 bin dolara kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film bitcoinin iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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