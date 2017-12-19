BİTCOİN'İN EN BÜYÜK BORSASI BITFINEX OLDU
Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. BITFINEX 1,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle 24 saatte rekor kırdı.
Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. Coin Market Cop'un verilerine göre 24 saatlik işlem hacmine göre en büyük pazarlar belirlendi.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK BITCOIN BORSALARI
itBit - 18 milyon dolar
KraKen - 73 milyon dolar
GEMINI - 151 milyon dolar
Bitstamp - 271 milyon dolar
bitFlyer - 359 milyon dolar
BTCC - 378 milyon dolar
GDAX - 511 milyon dolar
bithumb - 708 milyon dolar
BITFINEX - 1 milyar 181 milyon dolar
Kaynak: haberinburada
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