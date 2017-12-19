Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. BITFINEX 1,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle 24 saatte rekor kırdı.

Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. Coin Market Cop'un verilerine göre 24 saatlik işlem hacmine göre en büyük pazarlar belirlendi.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK BITCOIN BORSALARI

itBit - 18 milyon dolar

KraKen - 73 milyon dolar

GEMINI - 151 milyon dolar

Bitstamp - 271 milyon dolar

bitFlyer - 359 milyon dolar

BTCC - 378 milyon dolar

GDAX - 511 milyon dolar

bithumb - 708 milyon dolar

BITFINEX - 1 milyar 181 milyon dolar

Kaynak: haberinburada