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Bitcoin'in En Büyük Borsası BITFINEX Oldu

BİTCOİN'İN EN BÜYÜK BORSASI BITFINEX OLDU

Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. BITFINEX 1,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle 24 saatte rekor kırdı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu(7/10)3

Son zamanlarda Bitcoin'e artan ilgi kripto paraların işlem gördüğü borsalara dikkatleri çekti. Coin Market Cop'un verilerine göre 24 saatlik işlem hacmine göre en büyük pazarlar belirlendi.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK BITCOIN BORSALARI

itBit - 18 milyon dolar

KraKen - 73 milyon dolar

GEMINI - 151 milyon dolar

Bitstamp - 271 milyon dolar

bitFlyer - 359 milyon dolar

BTCC - 378 milyon dolar

GDAX - 511 milyon dolar

bithumb - 708 milyon dolar

BITFINEX - 1 milyar 181 milyon dolar

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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