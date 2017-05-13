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bitcoin'in değeri tavan yaptı

BİTCOİN'İN DEĞERİ TAVAN YAPTI

Sanal para birimlerine olan ilgi artmaya devam ediyor. Talep arttıkça bu sanal paraların değeri de hızla yükseliyor. Bitcoin'in değeri rekor seviyelere ulaştı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:22
Puan Ver : Bitcoin'in Değeri Tavan Yaptı(10/10)8


Sanal para birimlerine olan ilgi artmaya devam ediyor. Talep arttıkça bu sanal paraların değeri de hızla yükseliyor. Bitcoin'in değeri rekor seviyelere ulaştı.



En gözde sanal para birimi olan Bitcoin'in değeri adeta tavan yaptı. Tarihinde ilk kez 1800 dolar barajını aşan sanal para birimi, bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. Daha ocak ayında 997 dolar eden sanal para birimi yılın başından bu yana yüzde 70 değer kazandı. Bitcoin sırf son bir haftada değerini 300 dolar arttırmayı başardı.



Bitcoin dışındaki diğer sanal para birimleri de hızla değer kazanıyor. Coindesk'in haberine göre diğer sanal pirimleri yılın başından beri neredeyse yüzde 600 değer kazandı. Sanal para birimlerinin bu kadar hızlı yükselmesinin sebebi, son dönemde kriptolu, takip edilmesi imkansız pazarlara olan ilginin artması. Ancak analistler bu hızlı artışın uzun vadede devam etmeyeceğini öngörüyor. Analistlere göre sanal para birimlerinin değeri zamanla düşecek ve daha düşük bir seviyede dengelenecek. Ancak şimdilik sanal para birimleri hızla yükselemeye devam ediyor.



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Etiketler: Bitcoin  İn  Değeri  Tavan  Yaptı    haber

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