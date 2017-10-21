Bir grup geliştirici ve madenci tarafından desteklenmeye başlanan Bitcoin'in, ikinci kez bölünmesiyle Bitcoin Gold gelecek.

Geçtiğimiz Ağustos'tan itibaren bir grup geliştirici ve madenci tarafından desteklenmeye başlanan Bitcoin'in yeniden bölünmesi süreci sonunda Bitcoin Gold adı verilen yeni bir kripto para birimi doğabilir. Bitcoin Cash'in izlediği yolu izlemeyi planlayan Bitcoin Gold'un arkasındaki ana fikir, daha gelişmiş bir protokol yayınlamak ve bu sayede direkt olarak Bitcoin Cash ile rekabet etmek.

25 EKİM'DE ORTAYA ÇIKACAK

Hong Kong madencilik şirketi LightningASIC'in CEO'su Jack Liao'nun liderlik ettiği Bitcoin Gold'un 25 Ekim'de ortaya çıkması bekleniyor. 1 Kasım itibariyle de Bitcoin Gold'un alım-satım işlemlerinde kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor.

BITCOIN CASH'TEN DAHA DÜŞÜK OLACAK

Bitcoin Gold'un çok daha küçük bir madenci grubu ve geliştirici tarafından desteklenmesi dolayısıyla değerinin Bitcoin Cash'ten daha düşük olması bekleniyor.

Her ne kadar Bitcoin Gold'un önemsiz bir çatallanma olacağı düşünülüyor olsa da bu işin arkasında duran geliştiricilerin "GPU" madencileri tarafından çok daha fazla tercih edilmesi bekleniyor. Bunun nedeni de Bitcoin Gold'un Bitcoin'in kullandığı SHA256 algoritmasından Equihash algoritmasına geçmek istemesi. Böylece gün geçtikçe teknolojik yetersizlik çeken Bitcoin madencileri, Bitcoin Gold'a yönelebilecek.

Kaynak: haberinburada