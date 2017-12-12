BİTCOİN'DEN SONRA LİTECOİN DE REKOR KIRDI
Geçtiğimiz hafta rekor seviyede yükselen Bitcoin'in ardından Litecoin de sadece 24 saat içerisinde yüzde yüz artışla 200 dolar seviyesini aştı.
Geçtiğimiz hafta Bitcoin önderliğinde birçok kripto para biriminde yaşanan hızlı artıştan Litecoin de nasibini aldı ve yalnızca 24 saat içerisinde yüzde yüz değer kazanan Litecoin 200 dolar sınırını aştı.
LİTECOİN NEDİR? LİTCOİN NASIL SATIN ALINIR?
Litecoin'in piyasa değeri neredeyse 9 milyar dolar civarında. Bu rakam Litecoin'i pazarı en büyük 6'ncı kripto para birimi yapıyor.
Litecoin ayrıca Bitcoin'in mazisinde önemli bir test rolü de oynuyor.
Litecoin'in yaratıcısı olan Charlie Lee, Bitcoin'e karşı destekleyici bir tavır almasıyla biliniyor ve bu sebeple gelecek vadede de Litecoin'in bu rolünün değişmesi beklenmiyor.
Kaynak: haberinburada
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