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Bitcoin'de Sert Düşüş Devam Ediyor 13 bin dolara indi !

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR 13 BİN DOLARA İNDİ !

Bitcoin, vadeli işlemler arasına alınmasından sonra gördüğü zirveden hızla dibe çakıldı. 19 bin doları geçen Bitcoin fiyatı, 13 bin dolara kadar geriledi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Bitcoin'de Sert Düşüş Devam Ediyor 13 Bin Dolara İndi !(10/10)11


Bitcoin fiyatı sadece cuma günü yüzde 15 üzerinde değer kaybederek 13.048 dolara düştü. Rekor seviyesinden değer kaybı ise yüzde 30'u buldu. Bitcoin fiyatı sabah saat 09:20 sularında bir nebze toparlayarak 14 bin 200 dolardan işlem görüyor. Öğlene doğru tekrar düşüşe geçen Bitcoin saat 11:05 itibarıyla 13.203 dolar değerinde.



"BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?



Bitcoin fiyatlarının neden düştüğüyle ilgili uzmanlar, yatırımcıların gerçeğe uygunluk testi yaptığı görüşünde. Oanda Asya Pasifik Ticari İşlemler Direktörü Stephen Innes, "Meselenin temelinde sınırlı arzı olan coin taleplerindeki çılgınlık var ve bu da deneyimsiz yatırımcılara yol açıyor." dedi.



Bitcoin fiyatındaki aşağı seyirin nedenleri arasında, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi devamı olan ve bu yıl başında ortaya Bitcoin cash'in güçlü bir rakip konumuna yükselmesinin etkili olduğu görüşünü savunanlar da var. Bitcoin cash geçtiğimiz günlerde Coinbase borsası tarafından da işleme alınmıştı.



"SPEKÜLASYON AMACIYLA KULLANILIYOR"



Bankalar da bitcoini türev piyasalarına dahil etmek için fırsat kolluyor. Goldman Sachs Grubu'nun bitcoin başta tüm dijital para birimleri piyasaları için ticari bir bölüm kurmaya hazırlandığı ve haziran ayı sonunda faaliyete geçirmek istediği gelen haberler arasında.



Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ise bitcoin için "normal bir ödeme aracı gibi değil spekülasyon amaçlı kullanılıyor." açıklamasında bulundu.



KRİPTO PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBEDİYOR



Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 23.73, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düşerken bu genel düşüş kriptopara piyasasının yükselen birimi Ripple'a da bulaşarak kriptoparanın değerini yüzde 7.05 düşürdü.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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