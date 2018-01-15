Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.33 azalarak 13 bin 742 dolardan işlem görürken, Bitcoin dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerindeki düşüşü takiben piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 5.9 azalarak 705 milyar dolara geriledi.

KRİPTO PARA PİYASASININ 24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 36,6 MİLYAR DOLAR

Bitcoin bin 429 adet kripto paranın oluşturduğu piyasanın yüzde 32.7'sini oluştururken, piyasanın son 24 saatlik işlem hacmi 36 milyar 633 dolar olarak belirlendi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.33, Ripple yüzde 7.83, Cardano yüzde 8.71, Bitcoin Cash yüzde 5.96 ve Ethereum yüzde 1.90 azaldı.

Kaynak: haberinburada