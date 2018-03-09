BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! 9 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ
Bitcoin fiyatları 9 bin doların altına indi ve haftalık bazda yüzde 24 değer kaybetti.
Bitcoinde hafta başından bu yana etkili olan düşüş daha da hızlandı ve fiyatlar 9 bin doların da altına geldi.
BELİRSİZLİK FİYATLARI AŞAĞI ÇEKİYOR
Yaşanan düşüş dijital paralara getirilmesi düşünülen düzenlemelerle ilgili tartışmalara dayanıyor. Piyasadaki belirsizlik fiyatları da aşağı çekiyor.
Bitcoin fiyatları Asya'daki işlemlerde 8 bin 761 dolara kadar geriledi. Haftalık bazdaki düşüş yüzde 24'e ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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