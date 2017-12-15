Bitcoin güne yüzde 6 artışla 17 bin 500 doları aşarak başlarken son 3 günde değerini neredeyse ikiye katlayan Ethereum ise yüzde 15 değer kaybetti.

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz hafta vadeli işlem fiyatları kararının ardından değer kazanmaya devam etmiş ancak finans piyasalarındaki kimi uzman ve yetkililerin lale çılgınlığı benzetmeleri, Güney Kore'nin Bitcoin işlemlerini düzenlemeye tabi tutacağı haberlerinin ardından yeniden 16 bin doların altına inmişti.

FED'İN BITCOIN YORUMU

Bitcoin fiyatı bugün yeniden 17 bin doları aşarak sabah 08:30'da 17 bin 492 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin fiyatları böylelikle yüzde 6.5 değer kazanmış oldu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen yaptığı açıklamada "Bitcoin şu anda ödeme sistemlerinde çok küçük bir rol oynuyor. Stabil bir değer kaynağı yok, belli bir garantisi yok oldukça spekülatif bir varlık. Düzenleyicisi yok. Bankaların, düzenleyicilerin uygun bir şekilde bu piyasadaki katılımcılarla gizlilik ve kara para aklama yasasının ihlal edilmediğinden emin olması gerekir." dedi.

TÜRKİYE'DEN BITCOIN YORUMU

Türkiye'de ise önce Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bitcoin için uyarılarda bulunmuş, hatta Zeybekci saadet zinciri yorumu dahi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ise blockchain sisteminin ve teknolojisinin konvansiyonel para sistemlerinin alternatifi olduğunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek sistemin özünün tıpkı faiz ya da diğer araçlar gibi yasaklanamayacağını ancak Ponzi vb. sahtecilik ürettiği takdirde sakıncalı olacağını ve önlem alınabileceğini vurgulamıştı.ETHEREUM SERT DÜŞTÜ

Kripto para borsalarının bir diğer gözdesi Ethereum fiyatları ise dün 700 doları aşmasının ardından sabah yüzde 15 değer kaybederek 620 dolara geriledi. Ethereum şu sıralar kaybını biraz toparlayarak yüzde 11 düşüşle 659 dolar civarından işlem görüyor.

Ethereum fiyatlarında yaşanan aşırı dalgalanma dikkatleri Bitcoin üzerinden bir nebze alıyor zira haftaya 440 dolardan başlayan Ethereum neredeyse değerini ikiye katladı ancak sonrasında büyük düştü.

Kaynak: haberinburada