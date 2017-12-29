BİTCOİN YÖNETİCİSİ KİEV'DE KAÇIRILDI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Exmo Bitcoin isimli şirketin yöneticisi Pavel Lerner, kar maskeli kişiler tarafından kaçırıldı.
Rus ve Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Exmo Bitcoin şirketinde Analiz Birimi Müdürü Pavel Lerner, Kiev'in Obolon bölgesinde kar maskeli kişiler tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.
"HESAPLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİL"
Kiev polisi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği gün bir kaçırma olayı yaşandı ancak kaçırılan kişini kimliği henüz belirlenemedi. Olayın hala soruşturma sürecinde olduğunu söyleyen sözcü, soruşturma sürdükçe kamuoyuna daha fazla bilgi verileceğini duyurdu. Exmo Bitcoin'den yapılan açıklamada da, kaçırılma olayına karşın piyasa işlemlerinin aksamadan sürdürüldüğü, kaçırılan Lerner'in Bitcoin yatırımcılarının hesaplarına ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirtildi.
KRİPTO PARA PİYASASINDA BÜYÜK ETKİ YARATTI
Kripto para temel taşlarından olan blockchain'in önde gelen uzmanlarından olan Lerner'in kaçırılma haberi uluslararası kripto para piyasalarında büyük etki yarattı.
Birleşik Krallık'ta kayıtlı olan ancak merkezi Ukraynada bulunan Exmo şirketinin internet sitesine göre 94 bin 955 aktif kullanıcı kripto para takas işlemlerini Exmo üzerinden gerçekleştiriyor.
Exmo tarafından Perşembe günü yapılan bir paylaşımda ise şirketin bir siber saldırı ile karşı karşıya olduğu duyuruldu.
Kaynak: haberinburada
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