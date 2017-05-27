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bitcoin tüm dünyanın ortak parası olmak üzere!

BİTCOİN TÜM DÜNYANIN ORTAK PARASI OLMAK ÜZERE!

Sadece 7 yılda 700 bin kat değerlenen internetin para birimi Bitcoin, her geçen gün değerlenmeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 15:31
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Yaklaşık üç ay önce altından daha değerli olan ve sadece bir ay içinde %65'lik bir yükselişe geçerek rekor boyutlara ulaşan ve çok kısa dönem önceki yatırımcılarını bile mutlu eden Bitcoin, Google verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok aranan beş kelime içine girdi.



Hikayesi, bağlı olduğu bir ulus hatta fiziksel halde olmayan dijital ortamlardaki rakamlardan ibaret Bitcoin'in tüm bunlara rağmen altın gibi değerli bir madenden çok daha değerli hale gelmesi uzun süre kulislerde gündeme gelirken bu durum Bitcoin'e yapılan yatırımları da arttırdı. Tüm bunların yanı sıra Bitcoin, ülkemizde de insanların dikkatini çekmeye başladı.



Belirtilene göre ülkemizde Bitcoin'in merak edenlerin sayısı dört kat arttı. Google'da kullanıcılar, 'Bitcoin' kelimesini 4 kat daha fazla aramaya başladılar ve önemli bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Tüm bunların yanı sıra Bitcoin artık fiziksel mağazalarda da kabul edilmeye başlanıyor hatta bu yaz itibariyle Japonya'da 250.000 işletme Bitcoin ile ödeme kabul edecek.



Tüm ülkelerden bağımsız olduğu için kimsenin yatırım yapmaktan çekinmediği, tüm dünyanın 'internet' para birimi Bitcoin belki de geleceğin tek ortak para birimini simgeliyor. Öyle ki Bitcoin'in tüm ülkelerde geçerli olacağı ve hemen hemen her işletmede Bitcoin kabul edilebileceği yaygın bir görüş.



 



kaynak:haber7








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