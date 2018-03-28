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Bitcoin ticaretinden açığa alınan imamlar, suskunluğunu bozdu

BİTCOİN TİCARETİNDEN AÇIĞA ALINAN İMAMLAR, SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Zonguldak'ta Bitcoin ticareti yaptığı için açığa alınan imamlar, "Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmiyorum. Kesinlikle Bitcoin ile ilgim yoktur." diyerek görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

Tarih : 28 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Bitcoin Ticaretinden Açığa Alınan İmamlar, Suskunluğunu Bozdu(6/10)2

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit Kırımlı ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, sanal para birimlerine para yatırdıkları iddiasıyla görevlerinden alındı.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Kırımlı ve Bayram'ın internet üzerinden sanal para birimi 'Bitcoin' ticareti yaptıkları ileri sürüldü. Mecit Kırımlı ve Satılmış Bayram, görevlerine geri dönmek için mahkemeye başvurdu.

KENDİSİNE KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mecit Kırımlı, Bitcoin ile alakasının bulunmadığı, ancak başka bir dijital para denilen sisteme para yatırdığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu ifade eden Kırımlı, şöyle dedi:

"BİTCOİN İLE ALAKAMIZ YOK"

"Bitcoin ile uzaktan yakından alakamız yok. Bir kuruş bile yatırmadım. Bağlantım ve ticaretim yok. 'Blockchain' üzerinde bir yatırımım olmuştur ama Bitcoin ile ilgili bir yatırımım hiç olmamıştır. Blockchain de kanuni bir yatırım sistemidir. Finansal kuruluştur. Bu operasyonu kasıtlı ve bilerek şahsi düşünceleriyle art niyetli bir kumpas olarak nitelendirdim. 2016 yılında gereken şikayetler neticesinde soruşturma açıldı ve ardından dosya kapandı. 2017 yılında ben umredeyken yine soruşturma açıldı. Adalet bunun kararını verecektir."

"EŞİM BAŞKA BİR SİSTEME PARA YATIRDI VE BATTI"

Satılmış Bayram da açığa alınmasının gerekçesini anlamadığını söyledi. 2 aydır mağdur edildiğini söyleyen Bayram, "Bitcoin'in ne olduğunu bile bilmiyorum. Üzüldüm ve bir kumpas olduğunu anladım. Kesinlikle Bitcoin ile ilgili bir ilgim yoktur. Ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenden dolayı 2 aydan beri mağdurum. 2015 yılında araç takip ve filo hizmetleri veren şirkete eşim tarafından yatırım yapıldı. Eşim ziynet eşyalarını satarak, kayınvalidemin etkisinde kalarak, bu şirketten kira getirisi olsun diye buna girdi. Ancak hiç kira getirisi almadan bu şirket battı. Bu konuda ben de mağdurum. Benden sonra veya önce birkaç arkadaşım da bu şirkete girmiş. Sanki bu şirkete ben arkadaşlarımı yönlendirmişim havası veriyorlardı. Ancak soruşturmada kimsenin etkisi altında kalmadan bu şirkete giren arkadaşlarım bunları beyan ettiler. Böyle bir kumpas içinde görevden alındım. Diyanet camiasının bu şekilde gündeme gelmesi yazık oldu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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