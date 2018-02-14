Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

Bitcoin tekrar yükselişte! Kritik seviyeyi aştı

BİTCOİN TEKRAR YÜKSELİŞTE! KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Dünyanın en büyük sanal para birimi Bitcoin, kritik seviye olan 9 bin doları aştı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 18:10
Puan Ver : Bitcoin Tekrar Yükselişte! Kritik Seviyeyi Aştı(5/10)1

Şubat ayının ilk haftasında 6 bin dolara kadar gerileyen dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, o seviyeyi görmesinden bu yana başlattığı yükselişe devam ediyor. Pazartesi günü 8 bin doları aşan Bitcoin iki gündür kırmaya çalıştığı 9 bin kritik sınırını da bugün aştı.

GÜNLÜK YÜZDE 6'DAN FAZLA ARTIYOR

Bitcoin'deki bu yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 6,30 artışla 9.131 dolardan, Ethereum yüzde 5,29 artışla 885 dolardan ve Ripple yüzde 3,87 artışla 1,07 dolardan işlem görüyor.

8.694 borsada işlem gören 1.530 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 440 milyar dolara yükselmiş durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitcoin  Tekrar  Yükselişte  Kritik  Seviyeyi  Aştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER