BİTCOİN TEKRAR YÜKSELİŞTE! KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI
Dünyanın en büyük sanal para birimi Bitcoin, kritik seviye olan 9 bin doları aştı.
Şubat ayının ilk haftasında 6 bin dolara kadar gerileyen dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, o seviyeyi görmesinden bu yana başlattığı yükselişe devam ediyor. Pazartesi günü 8 bin doları aşan Bitcoin iki gündür kırmaya çalıştığı 9 bin kritik sınırını da bugün aştı.
GÜNLÜK YÜZDE 6'DAN FAZLA ARTIYOR
Bitcoin'deki bu yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 6,30 artışla 9.131 dolardan, Ethereum yüzde 5,29 artışla 885 dolardan ve Ripple yüzde 3,87 artışla 1,07 dolardan işlem görüyor.
8.694 borsada işlem gören 1.530 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 440 milyar dolara yükselmiş durumda.
Kaynak: haberinburada
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