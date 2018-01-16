Sanal para Bitcoin'un kayıpları sertleşti. Bitcoin bu haftada kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.

Sanal para Bitcoin'un kayıpları sertleşti. Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi. Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.

YÜZDE 16 DÜŞTÜ

En popüler dijital para Bitcoin, Salı günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 16 düşerek 11,750 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Kripto paralara ilişkin Çin öncülüğünde başlayan küresel çaptaki önlemlerin artacağı yönündeki beklentiler, Bitcoin'un kayıplarında etkili oluyor.

Sanal para Bitcoin'un piyasa değeri Salı günü itibariyle 200 milyar doların altına geriledi.

Kaynak: haberinburada