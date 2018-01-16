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Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü
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Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü

BİTCOİN SERT ÇAKILDI! 12 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Sanal para Bitcoin'un kayıpları sertleşti. Bitcoin bu haftada kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Bitcoin Sert Çakıldı! 12 Bin Doların Altını Gördü(10/10)6

Sanal para Bitcoin'un kayıpları sertleşti. Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi. Bitcoin bu haftada da kayıplarını sürdürerek 12 bin doların altına geriledi.

YÜZDE 16 DÜŞTÜ

En popüler dijital para Bitcoin, Salı günkü işlemlerde yaklaşık yüzde 16 düşerek 11,750 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Kripto paralara ilişkin Çin öncülüğünde başlayan küresel çaptaki önlemlerin artacağı yönündeki beklentiler, Bitcoin'un kayıplarında etkili oluyor.

Sanal para Bitcoin'un piyasa değeri Salı günü itibariyle 200 milyar doların altına geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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