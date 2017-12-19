Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, kasım sonunda ulaştığı 10 bin dolarlık rekoru ikiye katlayarak 20 bin doların üzerine ulaştı.

Bitcoin'in değeri Ocak 2017'de 997 dolar iken, kasım ayında 9 bin doların üzerine çıkmıştı. Yorumcular, sanal para biriminin bu büyük yükselişi sebebiyle, ilerleyen zamanlarda finansal piyasalarda daha büyük kabul göreceği yorumunda bulunuyor. Aralık ayının başında oldukça yüksek bir tahminlerde bulunulmuş, bitcoin'in değerinin 60 bin doları bulabileceğini belirtilmişti.

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Chicago borsasında vadeli işleme açılan sanal para bitcoinin (BTC) daha da yükseleceğine inananlar, alışverişle bitcoin toplamaya başladı. Sanal para rüzgarına Türkler de kapıldı. Birçok alışveriş sitesinde fiyat traktörden, villaya bitcoin olarak girilmeye başlandı.

Kaynak: haberinburada