Gs Başkan Adayı Sinyali Verdi: Takım Şampiyon Olsa Bile Seçime Giderim
Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür
Galatasaray'dan Bruma Transferi İçin Dev Adım
Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı
Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı
Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi
Doların Ateşi Yükseldi! 3,80 Lirayı Aştı
Antalyaspor'un Yeni Başkanı Cihan Bulut
Erdoğan'dan Kaymakam Maaşlarına Düzenleme Sinyali: Emri Altında Çalışanlardan Düşük Maaş Alamazlar
Jeff Bezos, 105 Milyar Dolar Servetle Tüm Zamanların En Zengini Oldu
Abdullah Avcı: Arda Turan Transferi İki Gün İçerisinde Belli Olacak
Turcoin Projesinin Arkasından Saadet Zinciri Şirketi Çıktı
Abdullah Avcı: Büyük Takımlardan Transfer Teklifi Aldım
Yasin Öztekin Galatasaray İle Yeni Sözleşme Yapmak İstediğini Açıkladı
Sahte Bal Tarihe Karışacak! Tüm Ürünler İncelenecek
Brezilyalı Josef De Souza Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor
Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi
Asgari Ücrete 100 Lira Destek Ödemesi Devam Edecek
Ethereum Rekora Doymuyor! Bin 350 Da Doları Aştı
Beşiktaş-Adalar Seferi Yeniden Başlıyor

Bitcoin İşlemi Yapanları İşten Kovacağını Söyleyen CEO Pişman Oldu

BİTCOİN İŞLEMİ YAPANLARI İŞTEN KOVACAĞINI SÖYLEYEN CEO PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz aylarda Bitcoin'i sanal bir dolandırıcılık olarak niteleyen, Bitcoin işlemi yapanları 1 dakika içinde işten kovacağını açıklayarak gündem olan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon pişman oldu.

Tarih : 10 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Bitcoin İşlemi Yapanları İşten Kovacağını Söyleyen Ceo Pişman Oldu(8/10)4

Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri J.P Morgan'ın başındaki isim JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz Eylül ayındaki Bitcoin açıklamasıyla gündem olmuş ve kripto paranın değerinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmuştu. Bitcoin'i dolandırıcılık olarak nitelediği için pişman olduğunu söyleyen Dimon, kripto para zincirlerinin arkasındaki teknolojiye artık inandığını açıkladı.

"BİR DAKİKADA İŞTEN KOVARIM"

Dimon, sanal para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyleyerek, herhangi bir traderının bitcoin işlemi yapması durumunda ise bir dakika içerisinde kovulacağını açıklamış ve "Eğer bu para birimine yatırım yapacak kadar aptalsanız bunun bedelini eninde sonunda ödersiniz" demişti.

GERİ ADIM ATTI

Ancak bu kez Dimon, büyük bir geri adım attı. Fox Business'e konuşan Dimon, Bitcoin'le ilgili dolandırıcılık açıklamasından pişman olduğunu belirterek, 'kripto para zinciri gerçektir' ifadesini kullandı.

Öte yandan Bitcoin fiyatları dalgalı seyrini devam ettiriyor. Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin yüzde 1.4 kayıpla 14 bin 760 dolara geriledi.

Bitcoin son 1 yılda yüzde 1500 değer kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitcoin  İşlemi  Yapanları  İşten  Kovacağını  Söyleyen  Ceo  Pişman  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER