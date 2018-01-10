BİTCOİN İŞLEMİ YAPANLARI İŞTEN KOVACAĞINI SÖYLEYEN CEO PİŞMAN OLDU
Geçtiğimiz aylarda Bitcoin'i sanal bir dolandırıcılık olarak niteleyen, Bitcoin işlemi yapanları 1 dakika içinde işten kovacağını açıklayarak gündem olan JP Morgan CEO'su Jamie Dimon pişman oldu.
Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri J.P Morgan'ın başındaki isim JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, geçtiğimiz Eylül ayındaki Bitcoin açıklamasıyla gündem olmuş ve kripto paranın değerinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmuştu. Bitcoin'i dolandırıcılık olarak nitelediği için pişman olduğunu söyleyen Dimon, kripto para zincirlerinin arkasındaki teknolojiye artık inandığını açıkladı.
"BİR DAKİKADA İŞTEN KOVARIM"
Dimon, sanal para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyleyerek, herhangi bir traderının bitcoin işlemi yapması durumunda ise bir dakika içerisinde kovulacağını açıklamış ve "Eğer bu para birimine yatırım yapacak kadar aptalsanız bunun bedelini eninde sonunda ödersiniz" demişti.
GERİ ADIM ATTI
Ancak bu kez Dimon, büyük bir geri adım attı. Fox Business'e konuşan Dimon, Bitcoin'le ilgili dolandırıcılık açıklamasından pişman olduğunu belirterek, 'kripto para zinciri gerçektir' ifadesini kullandı.
Öte yandan Bitcoin fiyatları dalgalı seyrini devam ettiriyor. Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin yüzde 1.4 kayıpla 14 bin 760 dolara geriledi.
Bitcoin son 1 yılda yüzde 1500 değer kazandı.
Kaynak: haberinburada
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