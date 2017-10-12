Dünyanın gündemindeki kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı Rusya'nın yeni sınırlamalar getireceği haberlerine rağmen ilk kez 5 bin dolar seviyesini aştı.

ÇİN'İN YASAKLAMASI TELAFİ EDİLDİ

Çin'in Eylül sonunda Bitcoin borsalarını kapatma kararı almasının etkisiyle 1 Eylül'de 4 bin 950 dolar seviyesinden keskin bir düşüşe geçen, 14 Eylül'de 3 bin 226 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı, Coindesk.com'a göre bugün yüzde 5,16 artışla 5.080,23 dolar seviyesini gördü.

Analistler Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'de artan Bitcoin işleminin Çin'in getirdiği yasaklamaların etkisini telafi ettiğini ifade ediyorlar.

Kaynak: haberinburada