

Dijital para Bitcoin'in değeri 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yukarı hareketin devam ettiriyor. 19 Mayıs'ta tarihinde ilk kez 2.000 dolar seviyesini aşan Bitcoin fiyatı bugün de 2.100 dolar seviyesinin üzerine çıktı.







CoinDesk'in Bitcoin Fiyat Endeksi bugün 2185,89 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda ise Cunma gününe göre yşüzde 3,14 artışla 2120,13 dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatı bu yıl yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.







Coinbase'de ise Bitcoin 2124,10 dolar seviyesinden işlem görüyor.







kaynak:milliyet