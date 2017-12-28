BİTCOİN DÜŞERKEN BİR BAŞKA SANAL PARA RİPPLE, YÜZDE 20 ARTTI
Bitcoin fiyatında keskin düşüşler yaşanırken bir başka dijital para öne çıkmayı başardı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine çıktı.
Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı SBI Ripple tarafından blok zinciri (Blockchain) teknolojisi kullanılarak geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine çıktı. Ripple XRP, ulaştığı 54 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük kripto para konumuna yükseldi.
KONSORSİYUM OLUŞTURULDU
XRP'nin bir anda ön plana çıkmasından, SBI Holding ve SBI Ripple Asia'nın Japonya'da kredikartı şirketleri ile blok zinciri (Blockchain) teknolojisinin kullanımı konusunda bir konsorsiyum oluşturduklarını açıklamaları etkili oldu.
Ripple XRP'nin değer kazandığı bugün Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 6,51 düşüşle 14.377,02 dolar, ethereum ise yüzde 3.77 düşüşle 734,60dolar seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: haberinburada
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