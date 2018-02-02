Bitcoin fiyatları yüzde 40 değer kaybederken Kodak'ın birkaç ay önce çıkaracağını belirttiği kripto paraya olan talep beklenin çok üzerinde artmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatları yüzde 40 değer kaybederek 8 bin 500 altına iniyor. Kripto paralara güven aşırı dalgalanma nedeniyle bir yandan sarsılırken diğer yandan piyasaya yeni girecek oyunculara olan ilgi de artıyor. Kodak'ın birkaç ay önce çıkaracağını belirttiği fotosentrik kripto paraya olan talep beklenin çok üzerinde artmaya devam ediyor.

TALEBE YETİŞEMEDİ, ARZI ERTELEDİ

ABD merkezli fotoğrafçılık devi, resmi sitesinde yaptığı açıklamada, sırasını bekleyen 40 binin üzerinde olası yatırımcı nedeniyle ICO ismi verilen kripto paranın piyasa arzının ertelendiğini duyurdu.

Kodak, yaptığı açıklamada her olası alıcının akredite yatırımcı statüsünün doğrulanması gerektiğini bunun da yatırımcının 1 milyon dolar üzerinde varlığı ve yıllık en az 200 bin dolar gelirinin olması gerektiği anlamına geldiği ve sürecin haftalar alabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 4 KAT DEĞER KAZANMIŞTI

Blok zinciri teknolojisini kullanarak fotoğrafçıların ürünlerini kayıt altına almasını, lisanslamasını ve yönetimini sağlamasını sağalayan dijital bir telif çözümü getirme iddiasındaki Kodakcoin duyurusu sonrası 130 yıllık şirketin hisseleri bir günde neredeyse 4 kat değer kazanmıştı.

KodakCoin'in gecikmesi haberinin ardından ise hisseler yüzde 13 düşerek 8 dolar seviyesinin altına indi.

Blok zinciri teknolojisi özellikle finansal açıdan zor durumdaki şirketlerin süreçlerini teknolojiye entegre ederek ayakta kalması içn önemli fırsatlardan biri olarak görülüyor.

Kaynak: haberinburada