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Bitcoin Cash, 20 Günde Yüzde 133 Kazandırdı

BİTCOİN CASH, 20 GÜNDE YÜZDE 133 KAZANDIRDI

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kıran ve aşırı talebi karşılayamadığı için, 1 Ağustos'ta ikiye bölünen Bitcoin'in "diğer yarısı" Bitcoin Cash, bölünmeden bu yana yüzde 133 arttı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Bitcoin Cash, 20 Günde Yüzde 133 Kazandırdı(5/10)1

Ay başından bu yana 300 dolar seviyesinde işlem gören sanal para, 700 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylelikle Bitcoin Cash, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra en fazla trade edilen dijital para oldu.

ETHEREUM FİYATI 300 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Coinmarketcap'in verilerine göre Bitcoin Cash'teki bu sıçrama Güney Kore'de artan talepten kaynaklı Bitcoin ise 4 bin 100 dolar üzerinde seyrederken, Ethereum fiyatı 300 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin dünya çapında bir çeşit kripto para ve dijital ödeme sistemidir. Satoshi Nakamato isimli bilinmeyen bir programcı ya da bir grup programcı tarafından ortaya çıkarılan Bitcoin 2009 yılında açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldü.

Uçtan uca çalışan Bitcoin sisteminde işlemler kullanıcılar arasında aracı olmaksızın direkt olarak yapılıyor. Bu işlemler ağ düğümlerince onaylanıyor ve kayıtlar blok zinciri olarak adlandırılan kamuya açık bir defterde tutuluyor. Merkez havuz ya da tek yönetici ile çalışmayan sistemi Bitcoin'i merkezde olmayan ilk dijital para birimi yapıyor.

Ayrıca madencilik adı verilen bir işlem sonucu olarak ortaya çıkan Bitcoin yasal zeminde ya da karaborsada farklı para birimlerine, ürünlere ve hizmetlere dönüştürülebiliyor.

Şubat 2015 itibari ile 100 binden fazla tüccar ve tedarikçi Bitcoin'i bir ödeme biçimi olarak kabul ediyor. 2017 yılında Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada kripto para cüzdanı kullanan 2.9 ila 5.8 milyon tekil kişiden birçoğu Bitcoin de kullanıyor.

18 Ağustos 2017 itibari ile bir (1) Bitcoin 4 bin 378 ABD dolarına denktir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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