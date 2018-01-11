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Bitcoin çakıldı! 14 bin doların altını gördü

BİTCOİN ÇAKILDI! 14 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Sanal para piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5,45 düşerek 13 bin 903 dolardan işlem görüyor.

Tarih : 11 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Bitcoin Çakıldı! 14 Bin Doların Altını Gördü(9/10)5

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sabah saatlerine göre 31 milyar dolar azalarak 692 milyar dolara düştü.

14 BİN DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden üçünde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.45 düşerek 13 bin 903 dolardan işlem görüyor.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 49,7 MİLYAR DOLAR

Bitcoin bin 398 adet kripto paranın oluşturduğu 692 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 33.7'sını oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 49.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.45, Ripple yüzde 18.46, Cardano yüzde 17.03 düşerken Ethereum yüzde 10.27, Bitcoin Cash ise yüzde 7.44 yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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