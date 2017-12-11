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Bitcoin, Bulgaristan'ı ihya etti! Tam 3 milyar dolar cebe girdi

BİTCOİN, BULGARİSTAN'I İHYA ETTİ! TAM 3 MİLYAR DOLAR CEBE GİRDİ

Bitcoin fiyatlarının yükselmesi Bulgaristan'a yaradı. Bulgaristan'da Mayıs'ta yapılan yolsuzluk operasyonunda ele geçirilen Bitcoin'lerin fiyatı yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Bitcoin, Bulgaristan'ı İhya Etti! Tam 3 Milyar Dolar Cebe Girdi(7/10)3

Dünyanın gündemine oturan kripto para birimi Bitcoin'in fiyatındaki dalgalanmadan en çok faydalananlardan biri Bulgaristan hükümeti oldu. Habertürk'te yer alan habere göre; Bulgar polisi, Mayıs ayında bir organize suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Polis yetkililerine göre, suç örgütü ülkeye gıda ithalatı yaparken gerekli gümrük ücretlerini ödememek adına Bulgaristan gümrüklerindeki bilgisayarlara girdi. Çete üyelerinin, bazı gümrük görevlilerine rüşvet vererek, virüs içeren bir dosyayı bilgisayarlara yüklettikleri ve bu yolla gümrük sisteminin içine sızdıkları belirtildi.

500 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 213 BİN 519 BİTCOİN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin el koydukları arasında tam 213 bin 519 Bitcoin de vardı. Ele geçirildiği dönemde, bir adeti 2 bin 354 dolar olan Bitcoin'lerin toplam değeri yaklaşık 500 milyon dolardı. Ancak aradan geçen 7 ayda Bitcoin'de yaşanan yükseliş Bulgar hükümetini de adeta 'zengin' etti.

ULUSAL BORCUNUN YÜZDE 18'İNİ ÖDEYEBİLİR

Zira 10 Aralık 2017 tarihi itibariyle Bitcoin'in fiyatı 15 bin 850 dolara ulaştı ve Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinlerin değeri de 3.3 milyar doları aşar hale geldi. Bulgaristan'ın elindeki Bitcoinleri satıp satmayacağı merak ediliyor zira bu rakam Bulgaristan'ın ulusal borcunun yüzde 18'ine tekabül ediyor. Ülkenin 2016 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası ise 52.4 milyar dolar seviyesindeydi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GÖZDESİ: BİTCOİN

Bulgar polisi suç örgütünün denetlenmesi ve takip edilmesi çok zor olduğu için Bitcoin kullandığını düşünüyor.

Takip edilmesinin zor olması nedeniyle, Bitcoin'in kaçakçılık faaliyetlerinde, kara para aklamada ve diğer suç teşkil eden eylemlerde kullanımının yaygınlaştığı biliniyor.

EN RİSKLİ VE TEHLİKELİ YATIRIM ARACI! BALON PATLAYACAK

Öte yandan, arkasında bir merkez bankasının olmaması, takip edilememesi, birçok ülkenin şüpheyle bakması, bazı ülkelerde yasaklanması ve son dönemdeki çok sert dalgalanmalar nedeniyle sanal-kripto para Bitcoin büyük risk olarak görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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