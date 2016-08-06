Dünyanın en çok kullanılan Bitcoin borsalarından biri olan Bitfinex'e yapılan siber saldırının ardından Hong Kong borsasında tahmini olarak 65 milyon dolar değerinde Bitcoin hırsızlığı yaşandı.



Dünyanın birçok yerinde Bitcoin ile ödeme yapılmaya başlanmasından sonra bu sanal para birimi oldukça değer kazanmaya başladı. Ve bu durumdan fırsat bilen birçok hırsız ve dolandırıcıların işine yaradı. Sanal para birimi Bitcoin çalmak isteyen hırsızlar en çok kullanılan Bitcoin borsalarından biri olan Bitfinex tarafına bir siber saldırı yaptı. Resmi kaynaklar tarafından ne kadar Bitcoin çalındığı açıklanmadı. Ama bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre çalınan Bitcoin miktarı 119 bin 756, yani bugünün kuruyla 65 milyon dolara karşılık geliyor.



Bu olayın yaşanmasının ardından Hong Kong merkezli Bitfinex belli süre olmak kaydıyla işlemleri durdurdu. Ve en önemlisi bu olay Bitcoin hisselerinde düşüşe neden oldu. Borsada yüzde 13 ila 20 aralığında değer kaybı yaşayan Bitcoin 540 dolardan işlem görmeye başladı. Bu değer kaybı sonucu tahmini zararın 8 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.



Şimdi güvenlik güçleri paranın nereye, hangi hesaplara ve kimler aracılığıyla aktarıldığını araştırarak hackerları yakalamaya çalışıyor. Borsada işlem yapan kullanıcıları uyaran Bitfinex herkesin kişisel güvenliği için hesap hareketlerini kontrol etmeleri önerisinde bulunuyor.