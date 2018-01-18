Kripto paralarda devam eden satış eğilimi Bitcoin'i 1 Aralık'tan bu yana ilk kez 10 bin doların altına çekti.

Bitcoin fiyatlarındaki sert dalgalanma devam ediyor. Bitcoin 1 Aralık'tan bu yana ilk kez 10 bin doların altını görürken, düşüş 9 bin 186 dolara kadar sürdü. Bitcoin böylece Aralık sonunda gördüğü zirve seviyesinden yüzde 50 değer yitirmiş oldu.

ÜLKELERDEN GELEN HABERLER ETKİLEDİ

Bitcoin sonrasında ise gelen alımlarla toparlanarak yeniden 10 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin'de yaşanan düşüşte Çin ve Güney Kore ile birlikte Almanya ve Fransa'nın da kripto para piyasasına yönelik yeni bir düzenleme getirebileceğine yönelik haberler etkili oldu.

GÜNCEL BITCOIN FİYATI

Kripto para piyasasının geneline bakıldığında yaşanan hareketlilik iki günde toplam piyasa değerini 200 milyar dolar düşürmüş oldu.

Piyasada en fazla değer yitiren kripto para ise yüzde 90'lık kayıpla BitConnect oldu. Saat 08.00 verilerine göre Bitcoin fiyatı 11 bin 376 dolar seviyelerinde.

Kaynak: haberinburada