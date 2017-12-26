Kriptopara girişimcisi Julian Hosp, katıldığı CNBC yayınındaki Bitcoin fiyatlarındaki hızlı yükselişin henüz bitmediğini fakat işin içinde bityeniği olduğunu belirtti. TenX isimli sanal para harcamayı kolaylaştırmayı hedefleyen bir şirketin kurucusu olan Hosp, "Bitcoin fiyatının 60 bin dolar sınırına geleceğini düşünüyorum ama aynı zamanda Bitcoin'in 5 bin dolara düşeceğini de göreceğiz" dedi.

"45 BİN DOLARLIK ARTIŞ OLABİLİR"

Meselenin hangisinin önce gerçekleşeceği olduğunu söyleyen Hosp, böylelikle şu an 15 bin dolar civarında olan Bitcoin fiyatının 45 bin dolarlık yukarı dalgalanma veya 10 bin dolarlık çöküşüne işaret etmiş oldu.

Aşırı dalgalanma daha önce de pek çok hükümet ve finans yetkilisinin dikkat çektiği ve yatırımcıları uyardığı konuların başında geliyordu.

Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları aralık ayı ortasında 20 bin dolara dayanmış ancak bir günde değerinin üçte birini kaybederek 12 bin dolara inmişti. Bitcoin fiyatı saat 15:30 itibarıyla 15.205 dolar.

"ÇAKILMALAR KOLLANIYOR"

Squawk Box isimli CNBC programına konuşan Hosp, piyasadaki uzmanların bu tür düşüşleri iyi karşıladığını hatta bu tür çakılmaları kolladığını da aktardı.

Bu iniş bizim için çok çok sağlıklı ve bazılarımız bunu biraz daha fazla alım yapmak için kullanıyor çünkü bir nevi aniden yüzde 40-45 indirim almış gibi oluyorsunuz.Hosp, bitcoin fiyatının şu an olmasa da bazı dönemlerde kesinlikle ani düşüşler yaşayacağını ancak uzun vadede grafiğin yukarı olacağını, arada biraz düşeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada