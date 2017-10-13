BİTCOİN, 5 BİN 850 DOLARI AŞTI
Bitcoin fiyatında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor. Dün tarihinde ilk kez 5 bin dolar sınırını geçen Bitcoin fiyatı, bugün 5 bin 856 dolar seviyesini gördü. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 2,04 artışla 5 bin 550 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ÇİN VE RUSYA'NIN YASAKLAMASI ENGEL OLAMADI
Fiyatının yükselmesinde Çin'in bitcoin borsalarını kapatma kararı ve Rusya'nın yasaklama planlarına rağmen Bitcoin'in giderek daha fazla kabul görmesi etkili oluyor.
JAPONYA ÖDEME ARACI OLARAK TANIMLADI
Geçtiğimiz ay Londra merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Teh Collective ödemeler için Bitcoin'i kabul edeceğini açıklamıştı.
Ayrıca Japon hükümetinin Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıyan kuralları uygulamaya koyması da bu yukarı harekette etkili.
Kaynak: haberinburada
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