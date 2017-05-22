

Sotheby's müzayede şirketinden Jessica Wyndham, sahibinin 1980'lerde aldığı yüzüğü, taşının değerli olduğunu bilmeden yıllarca taktığını belirterek, "Sahibi, montürü eski olduğu ve parlamadığı için taşın pırlanta olduğunu düşünmemiş ve her gün takmış. Oysa bu, 19'ncu yüzyıldan kalma, 26 karatlık bir pırlanta" dedi.







Yüzük 7 Temmuz'da açık artırmaya çıkacak. Yüzüğün sahibinin adının açıklanmasını istemediği belirtiliyor.







Değerli taşların gerçekliği ve kalitesiyle ilgili sertifika veren Gemological Institute of America (GIA) adlı kuruluşta test edilen yüzüğün bugünkülerden farklı olarak, elmasın büyüklüğünü korumak için yastık şeklinde kesildiği belirtiliyor.







kaynak:milliyet