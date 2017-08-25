BİT PAZARINDA BULUNAN ROZETLER, HULUSİ AKAR'IN TALİMATIYLA MÜZEYE KALDIRILDI
Bir koleksiyonerin bit pazarında bulduğu ve 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a ait olan rozetler, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın talimatıyla müzeye kaldırıldı.
Bir koleksiyoner tarafından bit pazarından satın alınması ile ortaya çıkan 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a ait rozetler Harbiye Askeri Müzesi'ne konuldu. Aynı durumların yeniden yaşanmaması için ise uzman personel tarafından çalışma başlatıldı.
GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ
16'ncı Genelkurmay Başkanı merhum Orgeneral Semih Sancar'ın görev yaptığı döneme ait hizmet anılarının bir koleksiyoncuda bulunduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre; İlk olarak aynı gün telefonla irtibata geçilerek haberde yer alan koleksiyoncudan konu hakkında bilgi alındı. Görüşme esnasında 'Eser İnceleme ve Değer Takdir Komisyonu' tarafından 48 adet şerit rozet, anı plaketi ve anı paraları incelenerek bedeli karşılığında satın alındı. Askeri objeler, İstanbul'da Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı envanterine kaydedilerek Genelkurmay Başkanlarına ait sergi salonunda 16'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait özel bölümde 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren diğer özel eşyalarıyla birlikte sergilenmeye başlandı.
(16'ıncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar)
BENZER DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar´ın direktifiyle, benzer durumların yaşanmaması amacıyla yasal mevzuatın düzenlenmesi kapsamında uzman personel tarafından çalışmalara başlandı.
Bit pazarında bulunarak müzeye kaldırılan rozetler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar