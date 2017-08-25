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Bit Pazarında Bulunan Rozetler, Hulusi Akar'ın Talimatıyla Müzeye Kaldırıldı

BİT PAZARINDA BULUNAN ROZETLER, HULUSİ AKAR'IN TALİMATIYLA MÜZEYE KALDIRILDI

Bir koleksiyonerin bit pazarında bulduğu ve 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a ait olan rozetler, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın talimatıyla müzeye kaldırıldı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Bit Pazarında Bulunan Rozetler, Hulusi Akar'ın Talimatıyla Müzeye Kaldırıldı(9/10)5

Bir koleksiyoner tarafından bit pazarından satın alınması ile ortaya çıkan 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a ait rozetler Harbiye Askeri Müzesi'ne konuldu. Aynı durumların yeniden yaşanmaması için ise uzman personel tarafından çalışma başlatıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'IN TALİMATIYLA HAREKETE GEÇİLDİ

16'ncı Genelkurmay Başkanı merhum Orgeneral Semih Sancar'ın görev yaptığı döneme ait hizmet anılarının bir koleksiyoncuda bulunduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; İlk olarak aynı gün telefonla irtibata geçilerek haberde yer alan koleksiyoncudan konu hakkında bilgi alındı. Görüşme esnasında 'Eser İnceleme ve Değer Takdir Komisyonu' tarafından 48 adet şerit rozet, anı plaketi ve anı paraları incelenerek bedeli karşılığında satın alındı. Askeri objeler, İstanbul'da Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı envanterine kaydedilerek Genelkurmay Başkanlarına ait sergi salonunda 16'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait özel bölümde 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren diğer özel eşyalarıyla birlikte sergilenmeye başlandı.

(16'ıncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar)

BENZER DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar´ın direktifiyle, benzer durumların yaşanmaması amacıyla yasal mevzuatın düzenlenmesi kapsamında uzman personel tarafından çalışmalara başlandı.

Bit pazarında bulunarak müzeye kaldırılan rozetler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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