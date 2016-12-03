BIST'TEN SONRA TMSF DE İŞLEMLERİ TL İLE YÜRÜTME KARARI ALDI!
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), “alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye'nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir” ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'un bütün varlıklarını TL'ye çevirme kararının ardından bir hamle de TMSF'den geldi. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, alacakların tahsilatı ve bundan sonraki satışlar Türk lirası ile yapılacak. Söz konusu açıklama şöyle:
“TMSF, bankacılık sektörünün sigorta kurumudur ve vatandaşlarımızın bankalardaki bireysel tasarruflarının sigortacısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak, alacaklarımızın tahsilatında ve bundan sonraki satışlarımızda yabancı para kullanılmayacak, işlemler Türkiye'nin egemenliğinin bir parçası olan Türk lirası ile yürütülecektir.”
kaynak:sözcü
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