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bıst endeks değişiklikleri açıklandı

BIST ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul 03/07/2017 ile 30/09/2017 dönemine ilişkin endeks değişikliklerini açıkladı

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Bıst Endeks Değişiklikleri Açıklandı(9/10)7


Salı günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden 03/07/2017 ile 30/09/2017 dönemine ilişkin endeks değişikliklerini açıkladı.



Açıklamaya göre BIST 100 Endeksi'nden çıkarılacak şirketler Selçuk Ecza Deposu (SELEC), DO-CO (DOCO), Polisan Holding (POLHO), Nurol GMYO (NUGYO), Albaraka Türk (ALBRK).



BIST 100 Endeksi'ne alınacak şirketler, Yazıcılar Holding (YAZIC), Turcas Petrol (TRCAS), Teknosa İç ve Dış Ticaret (TKNSA), Alcatel Lucent Teletaş (ALCTL), Kron Telekomünikasyon (KRONT).



Kordsa Teknik Tekstil (KORDS), Trakya Cam (TRKCM), ve Aksa Enerji (AKSEN) BIST 50 Endeksi'nden çıkarılırken, Sasa Polyester (SASA), Netaş Telekom (NETAS), Türk Traktör (TTRAK) dahil edildi.



 



kaynak:bloomberght








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